Индекс Мосбиржи будет торговаться на следующей неделе в диапазоне 3700-3950п - Сбер Управление Активами

Индекс Мосбиржи будет торговаться на следующей неделе, скорее всего, в диапазоне 3700-3950 пунктов, индекс РТС - в диапазоне 1580-1700 пунктов, говорится в комментарии Сбер Управление Активами.

"Российский фондовый рынок завершает неделю в "красной зоне". На следующей неделе ожидаем смешанную динамику, которая будет определяться в первую очередь внешним фоном и "аппетитом" к риску, геополитическими факторами и динамикой цен на энергоносители. Ориентир по рублевому индексу Мосбиржи - диапазон 3700-3950 пунктов, по долларовому индексу РТС - диапазон 1580-1700 пунктов", - пишет руководитель отдела управление акциями Евгений Линчик.

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