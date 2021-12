"ВТБ Мои Инвестиции" обновили состав топ-10 акций США

Аналитики инвестиционной платформы "ВТБ Мои Инвестиции" внесли изменения в состав топ-10 акций США, добавив бумаги Western Digital, East West Bancorp и Walt Disney, убрав акции Palo Alto, Huntington Bancshares и McDonald's, сообщается в комментарии.

Таким образом, в топ-10 вошли акции Western Digital, East West Bancorp, Walt Disney Co., Delta Air Lines, Dominion Energy, Incyte Corp., Bristol-Myers, Camping World, Zendesk Inc., Halliburton Co.

В условиях ужесточения монетарной политики аналитики инвестиционной платформы хотят снизить долю более рискованных "акций роста" и фиксируют прибыль в Palo Alto Networks после роста на 49% с момента включения акций в ТОП-10.

"Вместо них мы добавляем более недооцененные и циклические бумаги Western Digital, так как ожидаем, что ближайшие отчетности производителей памяти покажут переход всей отрасли в фазу роста. Мы исключаем из подборки акции Huntington Bancshares и меняем их на акции другого регионального банка East West Bancorp, где видим более высокий потенциал роста в условиях ожидаемого перехода к повышению процентных ставок. Также мы меняем акции McDonald's на бумаги Walt Disney, которые недооценены на фоне снижения эпидемиологических рисков", - отмечают эксперты "ВТБ Мои Инвестиции".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.