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10 декабря 2021 года 14:30
Рубль будет торговаться в диапазонах 73-74 руб./$1 и 82-83 руб./EUR1 на следующей неделе - УБРиР
Рубль, вероятно, будет торговаться в диапазонах 73-74 руб./$1 и 82-83 руб./EUR1 на следующей неделе, говорится в комментарии операционного директора казначейства Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР) Владимира Зотова. Эксперт напоминает, что нефть на неделе превышала отметку в $76 за баррель марки Brent, сейчас она снизилась до $74 за баррель. На этом фоне доллар торговался в диапазоне 73,4-74 руб./$1, и в настоящее время он ближе к нижней границе в 73,72 руб./$1, евро сохраняется на прежнем уровне 83 руб./EUR1. Курс евро к доллару также остался на уровне в 1,13, индекс DXY составил 96,225. На взгляд Зотова, в целом неделя прошла без потрясений, оба главных события, которых ожидает рынок: заседание ФРС и заседание совета директоров ЦБ РФ по ключевой ставке, пройдут на следующей неделе. "Уровень ключевой ставки во многом будет зависеть от инфляции, - указывает стратег банка. - В настоящий момент прогноз по уровню инфляции в России год к году составляет 8,2% соответственно, рынок практически со 100% вероятностью ждет, что ЦБ поднимет ставку на 0,75 п.п. или сразу на 1 п.п. Уже ясно, что в следующий год мы уйдем с ключевой ставкой выше 8%". Рынок облигаций к концу годане испытывает оптимизма, что, по мнению эксперта, в условиях цикла повышения ставок не удивительно. Доходность по двухлетним ОФЗ составила 8,6%-8,7%, по длинным - около 8,5% годовых. Зотов полагает, что конец этого и начало следующего года может стать неплохим моментом для входа на фондовый рынок консервативных инвесторов с индивидуальным инвестиционным счетом (ИИС). Но, следуя за ключевой ставкой, банки повышают ставки по своим продуктам, в том числе по депозитам. И вклады вновь становятся для частных лиц все более интересным продуктом, в очередной раз они вступили в борьбу с фондовым рынком за доходы россиян, и борьба обещает быть интересной. Аналитик отмечает, что в пятницу будут опубликованы данные по инфляции в США - уже сейчас известно, что она достаточно большая, более 6,8% годовых. "Данные по уровню потребительских цен будут давить на ФРС при принятии решения о сворачивании стимулов по повышению ставок. Все это может сыграть в сторону повышения курса доллара к мировым валютам. Рубль поддерживают ожидания от повышения ставки ЦБ, поэтому существенных изменений на следующей неделе мы не ожидаем. Прогноз на следующую неделю: 73-74 руб./$1, 82-83 руб./EUR1", - заключает Зотов. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-ВАЛЮТА-РУБЛЬ-ПРОГНОЗ
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