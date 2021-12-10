"Финам" открыл торговую идею: покупать акции H&R Block с целью $26,1

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции H&R Block Inc. с целью $26,1 за штуку" с горизонтом инвестирования 2-3 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 11%, стоп-приказ: $22,7, говорится в комментарии инвестиционной компании.

10 декабря компания отчитается за III квартал 2021г, аналитики ожидают роста выручки до 163,68 млн и прибыли на акцию $0,94. При лучшей отчетности и благоприятных прогнозах на IV квартал 2021г рынок может заложить текущий позитив в стоимость, полагают эксперты инвесткомпании.

"С технической точки зрения бумага торгуется в рамках боковика. Мы рекомендуем открывать позицию от текущих уровней. При покупке на 7% и выставлении стоп-заявки на уровне $22,7 риск на портфель составит 0,25%. Соотношение прибыль/риск составляет 3,1", - указывают аналитики "Финама".

H&R Block Inc предлагает вспомогательные, самостоятельные (DIY) и виртуальные решения для подготовки налоговой декларации по нескольким каналам и распространяет услуги и продукты под собственным брендом. Компания также предлагает финансовые решения для малого бизнеса через корпоративные или франчайзинговые офисы и онлайн через поставщика программных решений Wave.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.