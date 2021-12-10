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10 декабря 2021 года 13:33
Индекс S&P 500 проведет торги в пятницу, скорее всего, в диапазоне 4640-4690п - "Фридом Финанс"
Индекс S&P 500 проведет предстоящую торговую сессию в пятницу, скорее всего, в диапазоне 4640-4690 пунктов, отмечается в комментарии "Фридом Финанс". "После трехдневного ралли индекс S&P 500 скорректировался, однако остался выше 4650 пунктов. RSI опустился на 5 пунктов, что подтверждает смену настроений, а MACD указывает на сохранение активности покупателей. Ближайшая поддержка для индекса широкого рынка расположена вблизи 4630 пунктов", - пишут аналитики инвесткомпании. Некоторую поддержку рынку, по их мнению, оказали позитивные данные о динамике занятости в США. Число первичных заявок на пособие по безработице достигло 52-летнего минимума, составив 184 тыс. при консенсусе 224 тыс. В то же время показатель прошлой недели был повышен до 227 тыс. "Палата представителей Конгресса США накануне одобрила инициативу, позволяющую на этот раз утвердить повышение потолка госдолга по упрощенной процедуре, что снимает риск дефолта правительства, - отмечают эксперты. - Голосование по основному законопроекту в Сенате может состояться уже в пятницу, то есть за пять дней до завершения срока, на который было предоставлено временное финансирование государственных и правительственных учреждений". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: США-ИНДЕКСЫ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
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