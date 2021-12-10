Возможно укрепление рубля до 72 руб./$1 в ближайшее время - "Открытие Инвестиции"

Возможно укрепление курса рубля к доллару до уровня 72 руб./$1 в ближайшее время на фоне недооцененности российской валюты, считает ведущий аналитик отдела глобальных исследований "Открытие Инвестиции", эксперт "Открытие Research" Олег Сыроваткин.

"За последний месяц против доллара подешевела 21 валюта EM из 24, и рубль занимает четвертое место в списке главных аутсайдеров. Однако недооцененность рубля очевидна, и в ближайшей перспективе он может продолжить корректироваться по направлению к отметке 72 руб./$1. По нашему прогнозу, средний курс пар доллар/рубль и евро/рубль в 2022 году составит 68,6 руб./$1 и 77,79 руб./EUR1 соответственно", - отмечает он в комментарии.

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