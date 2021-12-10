Дробление акций Транснефти в 2022г позитивно для их инвестпривлекательности - BCS Express

Планируемое проведение дробления акций "Транснефти" в 2022 году - позитивный момент для инвестиционной привлекательности бумаг эмитента за счет ожидаемого роста ликвидности торгов и притока частных инвесторов, считают аналитики BCS Express.

"Совет директоров "Транснефти" поддержал предложение по переходу на выплату дивидендов 2 раза в год. Первые выплаты промежуточных дивидендов ожидаются по итогам 6 месяцев 2022 года. Предполагается, что инициатива позволит обеспечить более равномерное получение доходов акционерами. Кроме того, были подтверждены планы проведения дробления акций в 2022 году с отметкой, что данная мера повысит удобство проведения операций с обращающимися на Московской Бирже привилегированными акциями для розничных инвесторов", - отмечают эксперты инвесткомпании.

"Переход на выплату дивидендов дважды в год должен быть воспринят инвесторами с оптимизмом. В частности, это позволит акционерам более эффективно реинвестировать дивиденды. Дробление бумаг - позитивный момент для инвестиционной привлекательности акций "Транснефти" за счет ожидаемого роста ликвидности торгов и притока частных инвесторов. Сейчас порог входа в бумагу достаточно высокий, и не каждый инвестор может позволить себе приобрести бумаги компании из-за их высокой стоимости", - пишут аналитики.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.