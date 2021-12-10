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10 декабря 2021 года 10:18
Идея дня: рост стоимости кофе может оказать давление на Mastercard и Square - "ВТБ Мои Инвестиции"
Рост стоимости кофе может оказать давление на платежные системы Mastercard и Square, если из-за повышения цен снизится посещаемость кофеен и количество платежей, говорится в комментарии "ВТБ Мои Инвестиции". "Стоимость кофе в четверг достигла 10-летнего максимума и составила $2,4 за фунт арабики. Рост цен на кофе и возможное увеличение затрат на оплату труда, вероятно, снизят рентабельность. Давление могут ощутить и платежные системы такие как Mastercard Inc. и Square Inc., если из-за повышения цен снизится посещаемость кофеен и количество платежей", - пишут аналитики инвестиционной платформы. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: США-БАНКИ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
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