Ключевые события пятницы в РФ и мире - Sber CIB

Аналитики Sber CIB обращают внимание на ключевые события пятницы в РФ и мире.

Как говорится в обзоре, в фокусе будут макростатистика в России, Европе и США:

- В пятницу выйдут данные по торговому балансу России;

- Ожидается публикация индексов потребительских цен в США и Германии;

- Выйдут данные по ВВП в Великобритании.

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