Возможно закрепление рубля в диапазоне 73-74 руб./$1 на торгах в пятницу - ПСБ

Возможно закрепление пары доллар/рубль в диапазоне 73-74 руб./$1 на торгах в пятницу с ориентиром на середину данного диапазона, считает главный аналитик отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Егор Жильников.

"Утро пятницы не выглядит в пользу отечественной валюты. Фьючерсы на нефть марки Brent торгуются под давлением, как и большинство фьючерсов на глобальные фондовые рынки. Отметим, что большинство валют ЕМ находятся под слабым давлением. Инвесторы вряд ли будут совершать активные операции на рынке валют, ожидая статданные по ИПЦ США, которые, по нашим оценкам, могут выйти в поддержку американской валюты. Тем не менее техническая картина складывается в пользу рубля, тем самым мы ориентируемся на закрепление пары доллар/рубль в диапазоне 73-74 руб./$1 с ориентиром на середину данного коридора", - отмечает эксперт банка.

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