ИСПРАВЛЕНО: Вероятный диапазон доходности 10-летних ОФЗ в пятницу - 8,5-8,6% - ПСБ

Актуальный диапазон доходности 10-летних ОФЗ на торгах в пятницу составляет 8,5-8,6% годовых, считает главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Монастыршин.

"Данные по инфляции в США за ноябрь будут в фокусе внимания инвесторов в пятницу. Высокие темпы роста потребительских цен могут подтолкнуть ФРС к более быстрому сворачиванию монетарных стимулов, что будет транслироваться в рост доходности облигаций на глобальном рынке. При этом рынок рублевых облигаций может нейтрально отреагировать на ожидания ужесточения монетарной политики ФРС благодаря снижению геополитических рисков. Для 10-летних ОФЗ актуальным на пятницу видим боковой диапазон 8,5-8,6% годовых", - указывает эксперт банка.

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