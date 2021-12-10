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10 декабря 2021 года 09:21
Рынок акций РФ покажет, скорее всего, нейтральную динамику в ближайшей перспективе - BCS Express
Российский рынок акций покажет, скорее всего, нейтральную динамику в ближайшей перспективе на смешанном фоне мировых площадок, говорится в комментарии BCS Express. "Ключевым драйвером последних дней была геополитика. Сейчас этот фактор все еще остается на повестке, но без появления новых вводных он постепенно отходит на второй план. При прочих равных причин для массового бегства нерезидентов не наблюдается. Учитывая смешанную динамику на ключевых мировых площадках, ситуация располагает к нейтральной динамике нашего рынка акций в ближайшей перспективе", - пишет эксперт инвесткомпании Василий Карпунин. "На более длинном горизонте взгляд на перспективы индекса Мосбиржи положительный. В первую очередь представляют интерес просевшие в последние недели "голубые фишки". В основном это нефтегазовый сектор и банки. В то же время электроэнергетика, телекоммуникации и потребительский сектор пока вряд ли сумеют показывать опережающую динамику по сравнению с рынком, - отмечает аналитик. - По индексу Мосбиржи диапазон 3760-3810 пунктов остается областью торможения. Сверху в качестве технического препятствия по-прежнему выделяю район 4000-4050 пунктов, выше которого в декабре рынок уже может не успеть подняться". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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