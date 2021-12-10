Шансы на кратковременный отскок цены нефти к $80/барр. пока остаются - BCS Express

Шансы на кратковременный отскок котировок нефти марки Brent к уровню $80 за баррель при появлении позитивных для рынка новостей пока остаются, считает эксперт BCS Express Игорь Галактионов.

Цены на нефть активно восстанавливались в начале текущей недели, но к четвергу тревога на рынке вновь начала нарастать, что не позволило фьючерсам Brent закрепиться выше $75 за баррель, констатирует аналитик инвесткомпании. Ключевой темой на рынке остается новый штамм COVID-19 "омикрон" и его возможное влияние на эпидемическую и экономическую ситуацию в мире, также потенциальное замедление экономики Китая, являющегося вторым крупнейшим потребителем нефти в мире, может негативно сказаться на спросе, указывает Галактионов.

"Фьючерсы на нефть марки Brent в четверг потеряли чуть менее 2% и вновь опустились ниже $75 за баррель. Потенциал отскока с минимумов выглядит реализованным, дальше инструмент может демонстрировать преимущественно боковую динамику, ожидая свежих прогнозов на 2022 год от ОПЕК и МЭА, которые будут опубликованы на следующей неделе. Еще до новостей про новый штамм на рынке доминировал консенсус, что в 2022 году рынок перейдет в состояние профицита и цены будут постепенно снижаться. Вопрос в том, какими темпами это будет происходить. При позитивных новостях цены на нефть еще могут сформировать кратковременный скачок в район $80 за баррель, но рассчитывать на устойчивость таких уровней не приходится", - пишет эксперт.

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