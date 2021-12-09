ЦБ РФ, скорее всего, поднимет ставку до 8,5% на заседании 17 декабря - ПСБ

Банк России, скорее всего, поднимет ключевую ставку на 100 б.п., до 8,5% годовых, на заседании 17 декабря, полагает аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Денис Попов.

"Риски дальнейшего роста инфляции остаются высокими, - считает эксперт. - Усилилось влияние устойчивых факторов инфляции - в ноябре общий индекс потребительских цен отстал от уровня базовой инфляции (индекс, очищенный от товаров и услуг, сильно зависимых от сезонности или административных решений). Это уже было в апреле и в июне, когда рынок ждал стабилизации, а получал новый виток ускорения инфляции. Недельные данные начала декабря подтверждают этот риск - снова усилился рост цен на продовольственные и непродовольственные товары. Предпраздничная активизация спроса, скорее всего, не позволит инфляции снизиться. К концу года инфляция будет около 8,5% г/г. Наш прогноз инфляции на конец 2022г повышен с 5% до 5,7% г/г".

По мнению Попова, в этих условиях повышение ключевой ставки 17 декабря будет значительным. Аналитик ждет повышения на 100 б.п. до 8,5%. При отсутствии формирования нового импульса инфляции в декабре-феврале данное повышение ставки может завершить тренд на ужесточение денежно-кредитной политики, считает эксперт.

"Рост устойчивых факторов инфляции увеличивает вероятность дальнейшего повышения ключевой ставки в феврале 2022г (до 9%). Пока прогноз по траектории ключевой ставки не меняем (большую часть 2022г - 8,5%)", - прогнозирует Попов.

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