Рубль может укрепиться до 66 руб./$1 осенью 2022г - "Ингосстрах-Инвестиции"

Рубль может укрепиться до 66 руб./$1 осенью 2022г за счет ощутимого замедления инфляции при незначительном снижении цен на нефть, а также прекращения санкционной риторики, отмечается в обзоре "Ингосстрах-Инвестиции".

"Мы продолжаем позитивно оценивать ожидаемое движение валютного курса на горизонте года, ориентируясь на укрепление рубля до 66 руб./$1 осенью 2022г (до 69 руб./$1, если динамика курса будет боковой в отсутствие санкций и других триггеров) за счет ощутимого замедления инфляции при незначительном снижении цен на нефть и газ и ухода санкционной риторики в прошлое. В этом расчете мы консервативно ориентируемся на небольшой объем привязки контрактной базы "Газпрома" к ценам на газ в европейских хабах, хотя есть шанс, что объемы валютной выручки "Газпрома" окажутся значительно больше, что приведет к укреплению рубля при конвертации валюты для выплаты налоговых отчислений и дивидендов к середине года", - пишут эксперты.

По их мнению, до Нового года динамика валютного курса будет зависеть от развития внешнего негатива. "При этом существует риск внезапного спада цен на нефть (их текущие уровни не соответствуют ни объему свободных добывающих мощностей в мире, ни избытку производства, который наступит в I кв. 2022г, по прогнозу ОПЕК), который привел бы к резким колебаниям валютного курса. Однако во время отопительного сезона (то есть с октября по апрель) спад нефтяных котировок оценивается как маловероятный на фоне проблем с газом в Европе", - указывают аналитики "Ингосстрах-Инвестиции".

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