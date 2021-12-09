"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Zscaler с целью $375

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Zscaler Inc. с целью $375 за штуку" с горизонтом инвестирования 2-8 недель. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 20%, стоп-приказ: $284, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"Учитывая колоссальный рост объема данных в Сети за последние годы и наличие перспективы ускорения роста в будущем, спрос на услуги компаний по кибербезопасности будет расти. Это, безусловно, найдет отражение в финансовых показателях и котировках акций Zscaler". - пишут эксперты.

"С технической точки зрения бумага торгуется в рамках растущего тренда. Открывать позицию рекомендуем при текущих уровнях с целью $375. При покупке на 10% и выставлении стоп-заявки на уровне $284 риск на портфель составит 0,9%", - указывают в "Финаме".

Zscaler Inc. - американская компания, специализирующаяся на программном обеспечении для безопасности работы приложений в сети. Спрос на услуги компании ограничивается не только Штатами - около 40% выручки приходится на Европу, Ближний Восток и Африку.

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