Акции Nokia в текущий момент интересны для долгосрочных вложений - BCS Express

Покупки акций Nokia Corp. в текущий момент интересны для долгосрочных вложений (на горизонте от года), считает эксперт BCS Express Никита Покровский.

"В результате рассмотрения компании и ее планов, текущей и будущей макроэкономической картины (рост ставки, тренд на внедрения стандартов 5G/6G и т.д.), а также прогнозов финансовых показателей рекомендую рассмотреть акции Nokia для приобретения в долгосрочный портфель. Срок удержания - от одного года. Риск средний. Предлагается выделить умеренную долю портфеля. На потенциал роста указывают и результаты расчета модели 5Y DCF EBITDA Exit - справедливая стоимость акций находится в районе $7,94, потенциал роста котировок с текущих уровней составляет около 40%, - пишет аналитик инвесткомпании. - Техническая картина также сигнализирует о возможности начала роста цены бумаги с текущих уровней. Среднесрочной целью являются диапазон $6,85-7 (среднесрочный потенциал находится в районе 15%)".

Nokia Corp. - финская транснациональная компания, производитель телекоммуникационного оборудования для мобильных, фиксированных, широкополосных и IP-сетей.

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