Курс рубля в 2022г, вероятно, останется в диапазоне 71-75 руб./$1 - "Атон"

Курс рубля в 2022г, вероятно, не выйдет за пределы диапазона 71-75 руб./$1 при условии снижения геополитической напряженности и стабильных котировках нефти, говорится в аналитическом материале инвестиционной компании "Атон".

По мнению стратегов "Атона", с фундаментальной точки зрения рубль остается привлекательным. Профицит счета текущих операций превысил $94 млрд за 10M21 и, скорее всего, будет выше $120 млрд в 2021г, что является рекордом в российской истории. Это, на взгляд экспертов, делает позиции рубля сильными и повышает привлекательность carry trade.

"Напомним, центральный банк начал повышать процентные ставки с 1К21 и по состоянию на середину ноября спред между доходностью 10-летних ОФЗ и 3-месячной ставкой LIBOR составлял более 800 б.п. Когда инфляция начнет замедляться, а ЦБ - посылать сигналы, что цикл ужесточения ДКП позади, больше зарубежных инвесторов могут попробовать воспользоваться этой возможностью и нарастить позиции в рублевых процентных инструментах (включая ОФЗ). Этот приток капитала может привести к временному укреплению валюты, и она может определенное время торговаться ниже "справедливого" уровня," - полагают эксперты "Атона".

Кроме волатильности на мировых рынках, по мнению аналитиков, есть еще один фактор, который сильно влияет на валютный рынок: "Время от времени геополитическая напряженность нарастает, что обычно приводит к негативной динамике курса. Как только опасения начинают рассеиваться, "санкционная премия" тоже снижается. Например, спекуляции в отношении потенциальной эскалации военного конфликта на Украине в ноябре увеличили эту премию примерно на 2 руб./$1. Без этого фактора и при условии стабильных цен на нефть, "справедливым диапазоном" для рубля на следующий год можно назвать 71-75 руб./$1".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.