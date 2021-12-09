S&P 500 будет торговаться в четверг в диапазоне 4660-4710п -"Фридом Финанс"

Индекс S&P 500 будет торговаться в четверг, скорее всего, в диапазоне 4660-4710 пунктов, говорится в комментарии инвестиционной компании "Фридом Финанс".

"S&P 500 демонстрировал рост три торговые сессии подряд и закрылся выше психологически значимой отметки 4700 пунктов, практически прервав недавнее снижение. RSI подтверждает доминирование оптимистичных настроений, и индикатор MACD сглаживается, преодолев падение, но пока не подтверждает разворот в сторону доминирования "быков". Индекс широкого рынка стремится побить максимальные значения ноября и в случае сохранения позитивного новостного фона может продолжить движение вверх", - отмечают аналитики инвесткомпании.

Эксперты подчеркивают, что опубликованные в среду предварительные результаты лабораторных исследований Pfizer и BioNTech подтвердили, что три дозы их вакцины могут нейтрализовать новый штамм коронавируса "омикрон". Компании подчеркнули, что продолжат разработку препарата против нового варианта вируса и ожидают, что вакцина будет выпущена к марту следующего года, поскольку может потребоваться дополнительная доработка препарата с тем, чтобы он обеспечивал более высокую и продолжительную по времени защиту от мутирующего возбудителя. При этом Белый дом исключил необходимость введения ограничений в ответ на ухудшение эпидемиологической ситуации.

Также аналитики указывают в комментарии, что в преддверии заседания ФРС, которое состоится 15 декабря, внимание рынка было сфокусировано на динамке рынка труда. В минувшую среду Федеральное бюро статистики труда США опубликовало данные по занятости в стране, согласно которым количество открытых вакансий в Штатах в октябре за месяц увеличилось на 431 тыс., достигнув 11 млн и превзойдя ожидания экономистов на уровне 10,6 млн. При этом число увольнений с сентября сократилось на 2,8%, что также свидетельствует о сохраняющейся нехватке рабочей силы. Однако ситуация на рынке труда постепенно улучшается, а экономическая активность восстанавливается. Это укрепляет ожидания того, что ФРС начнет ускоренно сворачивать программу монетарного стимулирования, отмечают стратеги "Фридом Финанс".

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