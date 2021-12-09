Акции Citigroup интересны для покупок в настоящее время - "ВТБ Мои Инвестиции"

Инвесторам стоит обратить внимание на акции Citigroup Inc., отметили в аудиоподкасте аналитики инвестиционной платформы "ВТБ Мои Инвестиции".

Эксперты указали на следующие позитивные факторы:

- Новая стратегия: в марте 2022г впервые за 5 лет компания планирует провести День инвестора, на котором представит детальный план реструктуризации и оптимизации бизнеса.

- В рамках плана по повышению эффективности, группа закрывает нерентабельные подразделения розницы. Citigroup осталось продать 11 подразделений, реализация которых позволит высвободить до $4,3 млрд. Средства будут направлены в более перспективные и маржинальные направления, а также на программы обратного выкупа акций.

- Компания планирует развивать направление цифровых активов: на прошлой неделе группа заявила о намерении нанять 100 специалистов для работы с технологией блокчейна и криптовалютами.

- Citigroup - самый неодооцененный банк среди шестерки крупнейших на Уолл-стрит. По оценкам, банк торгуется ниже балансовой стоимости, с большим дисконтом к конкурентам - P/B 0,7х.

- Акции Citigroup предлагают одну из самых высоких дивидендных доходностей среди сопоставимых компаний - на уровне 3,3% в долларах.

- Потенциал роста на горизонте 12 месяцев составляет порядка 30% согласно консенсус-прогнозу.

Citigroup Inc. оказывает клиентам полный спектр финансовых услуг, в том числе брокерские, а также занимается инвестбанкингом и управлением активами. Компания обслуживает более 200 млн счетов в 160 странах и занимает лидирующие позиции в сегменте кредитных карт.

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