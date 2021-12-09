Краткосрочный ориентир для котировок нефти составляет $73-76/барр. - Сбер Управление Активами

Краткосрочный ориентир для котировок нефти составляет $73-76 за баррель Brent, полагает старший портфельный управляющий Сбер Управление Активами Дмитрий Постоленко.

"Нефтяные котировки совершают попытку закрепиться выше $75 за баррель сорта Brent несмотря на ограничения авиасообщения в отдельных странах и ужесточение противоэпидемических мер в Великобритании. Дальнейшее направление нефтяных цен будет определяться в первую очередь новостями вокруг влияния штамма "омикрон" на мировую экономику и спрос на топливо. Кроме того, к факторам, которые могут повлиять на стоимость барреля нефти, стоит отнести переговоры о ядерной программе Ирана, погодные условия в северном полушарии, цены на газ и отношения между Россией и Украиной. Краткосрочный ориентир по нефти сорта Brent не теряет актуальности и составляет $73-76 за баррель", - пишет Постоленко.

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