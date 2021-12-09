ЦБ РФ, скорее всего, повысит ставку до 8,5% на декабрьском заседании - Райффайзенбанк

Банк России, скорее всего, повысит ключевую ставку на 100 б.п., до 8,5% годовых, на заседании 17 декабря, отмечается в обзоре Райффайзенбанка.

"Наметившийся позитив в статистике по инфляции отчасти перекрывается сохраняющимися на пиковых уровнях инфляционными ожиданиями, которые, по словам А. Заботкина, также важны для регулятора как источник устойчивого инфляционного давления. На наш взгляд, ЦБ стремится принимать больше проактивные, чем реактивные решения, и в текущей ситуации, скорее, опасается оказать недостаточное давление, чем избыточное. Повышение ключевой ставки на 100 б.п. (до уровня в 8,5%) на декабрьском заседании, как мы полагаем, остается наиболее вероятным исходом", - пишут аналитики Станислав Мурашов и Григорий Чепков.

На взгляд экспертов, характер инфляции постепенно начинает меняться: из масштабного роста по всем фронтам на первый план выходят одиночные временные факторы. Стратеги банка полагают, что потребительский спрос будет оказывать все меньшее давление на фоне исчерпания эффекта бюджетной поддержки и возобновляющегося сберегательного тренда, при этом изменения вряд ли произойдут быстро.

"Например, для снижения оценки на конец года к 8% месячная инфляция в декабре должна замедлиться в ~4 раза (до 0,2% м./м.), что крайне маловероятно. По нашим оценкам, 2021г может завершиться у отметки 8,3-8,4% г./г., выше верхней границы текущего прогнозного диапазона ЦБ (7,9% г./г.)", - прогнозируют Мурашов и Чепков.

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