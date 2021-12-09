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09 декабря 2021 года 13:26
Справедливая доходность нового выпуска бондов девелопера "Брусники" составляет 12,28% - Инвестбанк Синара
Справедливая доходность нового выпуска бондов девелопера "ООО "Брусника. Строительство и девелопмент" серии 002Р-01 находится на уровне около 12,28% годовых, отмечается в обзоре "Инвестиционного банка Синара". "ООО "Брусника. Строительство и девелопмент" 9 декабря собирает книгу заявок на 3,5-летние облигации серии 002Р-01 на сумму 4 млрд руб. с ежеквартальными купонами. По бумагам предусмотрена амортизация номинала - по 25% в даты выплаты 11-14 купонов. Ориентир по ставке купона - 11,75-12% годовых (эффективная доходность 12,28 - 12,55% годовых). Доходность по нижней границе нам представляется справедливой", - пишет аналитик Александр Афонин. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-ДЕВЕЛОПЕР-БОНДЫ-ПРОГНОЗ
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