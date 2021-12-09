Справедливая доходность нового выпуска бондов Альфа-банка находится на уровне 9,83% - Инвестбанк Синара

Справедливая доходность нового выпуска бондов Альфа-банка серии 002Р-16 находится на уровне 9,83% годовых, отмечается в обзоре "Инвестиционного банка Синара".

"Альфа-банк 9 декабря открывает книгу заявок на 1,5-летние облигации серии 002Р-16 с полугодовым купоном на сумму от 5 млрд руб. Ориентир купона - 9,6-9,7% годовых (эффективная доходность 9,83-9,94% годовых). На вторичном рынке бумаги Альфа-Банка с сопоставимой дюрацией предлагают доходность порядка 9,4-9,5% годовых. Если учесть повышенную волатильность рынков, нижняя граница предложенного диапазона выглядит справедливо", - пишет аналитик Александр Афонин.

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