Средняя спотовая цена Brent в 2022г составит $75/барр. - "Атон"

Средняя спотовая цена Brent в 2022г составит $75 за баррель Brent при сохранении баланса на рынке с вероятностью умеренного профицита, полагают аналитики инвестиционной компании "Атон".

"Мы ожидаем, что на рынке в целом сохранится баланс с возможностью умеренного профицита в 2022г, который должен охладить цены - из-за связанных с COVID шоков спроса или повышения предложения, например, в случае роспуска стратегических запасов. Мы прогнозируем, что средняя спотовая цена Brent составит $75/барр., что немного выше консенсуса", - прогнозируют эксперты инвесткомпании.

Объем предложения нефти также должен увеличиться примерно на 6 млн барр./сут. ввиду снижения ограничений на добычу в рамках соглашения ОПЕК+ на протяжении этого года. Рост предложения со стороны США должен составить 60% в росте предложения среди стран не-ОПЕК, который оценивается МЭА в 1,9 млн барр. в сутки в 2022г. Аналитики "Атона" считают, что к серьезному профициту на рынке это не приведет, если только не последует каких-то неприятных сюрпризов в динамике роста спроса - либо из-за вспышек COVID, либо из-за высоких цен на сырье.

"Распечатывание резервов нефти в Китае и США свидетельствует о готовности двух крупнейших в мире потребителей нефти охладить нефтяной рынок, - отмечают эксперты. - Другие страны, такие как Индия, Япония и Южная Корея, также могут присоединиться к этим усилиям. США объявили о высвобождении 50 млн баррелей, что, по грубым оценкам, составляет всего половину дневного объема потребления (или 0.15% от годового). Объемы, которые могут быть предложены другими странами, будут существенно ниже".

Стратеги "Атона" считают, что этот шаг не сможет существенным образом повлиять на глобальные цены на черное золото. Устойчивое развитие будет ключевой темой в нефтегазовом секторе. По словам замминистра энергетики РФ, российские производители нефти и газа могут терять $3-4 млрд в год в случае введения в ЕС пограничного налога на выбросы углерода. Поэтому аналитики считают, что Россия, скорее всего, продолжит уделять повышенное внимание вопросам устойчивого развития с учетом предстоящего введения такого налога в ЕС.

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