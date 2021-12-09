Повышение ставки ЦБР в декабре может составить 100 б.п. - Инвестбанк Синара

Повышение ключевой ставки Банка России по итогам заседания 17 декабря 2021 года может составить 100 б.п., говорится в обзоре "Инвестиционного банка Синара".

"Недельная инфляция остается весьма волатильной, годовая на 6 декабря достигла 8,3%. Детализированные данные Росстата свидетельствуют о сохранении инфляционного давления по широкому кругу товаров и услуг. На декабрьском заседании совета директоров ЦБ РФ рассмотрит широкий диапазон повышения ставки. Принимая во внимание тональность высказываний представителей Банка России и последние данные по инфляции, мы пересматриваем прогноз по ставке и теперь предполагаем, что на заседании 17 декабря регулятор повысит ставку не на 50, а сразу на 100 б.п." - отмечает аналитик Сергей Коныгин.

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