S&P 500 может достичь нового исторического максимума в четверг - "Открытие Инвестиции"

Индекс S&P 500 может достичь нового исторического максимума на торгах в четверг, считает ведущий аналитик отдела глобальных исследований "Открытие Инвестиции", эксперт "Открытие Research" Олег Сыроваткин.

"Рынок акций США закрыл ростом третий день подряд, и теперь индекс S&P 500 находится всего в 1% от исторического максимума, который может быть взят уже в четверг. Быстрый отскок индекса от 100-дневной скользящей средней может объясняться так называемым "шорт-сквизом": вполне возможно, что новости об обнаружении штамма COVID-19 "омикрон" заставили крупных спекулянтов, вроде хедж-фондов, посчитать, что "момент настал" и открыть короткие позиции, - пишет Сыроваткин. - Поэтому данного "топлива" вполне может хватить для того, чтобы S&P 500 достиг новых исторических максимумов - в настоящий момент индекс оторвался от 200-дневной скользящей средней примерно на 9%, что является довольно большим значением по историческим меркам, однако в сентябре и декабре 2020 года этот показатель достигал 16-17%, так что безоткатный запас хода у индекса еще есть. Однако его дальнейшая динамика неочевидна, хотя при прочих равных можно предположить, что рынок продолжит расти".

При этом эксперт обращает внимание, что рост S&P 500 в последние месяцы был во многом обусловлен отсутствием привлекательных инвестиционных альтернатив, но теперь они начинают появляться. "В частности, форвардная дивидендная доходность индекса в текущий момент составляет 1,31%, тогда как 10-летние гособлигации США предлагают уже 1,50%. В условиях экономического восстановления, которое наблюдалось с прошлого лета, акции выглядят привлекательнее облигаций, однако в случае его замедления ситуация может измениться. И такие риски есть, учитывая ожидания более быстрого сворачивания программы покупки активов в США и, следовательно, более раннего начала цикла повышения ставок", - предупреждает аналитик.

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