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09 декабря 2021 года 11:43
Потенциал роста индекса РТС в 2022г составляет 20-30% - "Атон"
Индекс РТС в 2022 году может вырасти еще на 20-30%, до 2000 пунктов, причем основными бенефициарами будут сырьевые и финансовые компании, говорится в аналитическом материале инвестиционной компании "Атон". "После впечатляющего ралли с начала года индекс РТС с пикового значения 1900 пунктов упал на 15% на фоне роста геополитических рисков связанных с Украиной и новостей о распространении нового более опасного штамма коронавируса. Хотя на данный момент мы не располагаем подробной информацией о новом штамме "омикрон", мы считаем, что коррекция рынка носит скорее временный, чем фундаментальный характер и даже в некоторой степени может восприниматься со знаком плюс, поскольку тем самым на рынке создается возможность для хорошего роста в 2022г. Исходя из целевых цен, которые мы рассчитываем для компаний в рамках нашего аналитического покрытия, индекс РТС, на наш взгляд, имеет потенциал роста еще на 20-30%, что в следующем году должно привести его в район около 2000 пунктов", - прогнозируют эксперты "Атона". На их взгляд, российский фондовый рынок сохраняет возможности для дальнейшего роста благодаря высоким ценам на сырьевые товары, щедрым дивидендам, которые большинство "голубых фишек" выплачивают с доходностью 9-14%+, а также относительно низкой оценке российских компаний, торгующихся с дисконтом 30-40% к мировым аналогам по любым известным мультипликаторам. "Основными бенефициарами в контексте высоких цен на сырьевые товары и ускорения инфляции будут сырьевые и финансовые компании, на которые фактически приходится более 70% капитализации российского рынка. В этих двух секторах мы выделяем "Газпром", "НОВАТЭК", "Роснефть", "ЛУКОЙЛ", Сбербанк и ВТБ. Все эти компании в 2022г будут увеличивать доходы и выплачивать солидные дивиденды, оставаясь при том сильно недооцененными относительно мировых аналогов. Из этого списка в чем-то схожих компаний в наш фокус-лист на 2022г мы включили исходя из наших предпочтений только "Газпром", "Роснефть" и Сбербанк, чтобы инвесторам было легче выбирать. Также, мы включили в этот список акции "Норникеля" и "ФосАгро", также обеспечивающие экспозицию на сырьевые сегменты", - пишут стратеги инвесткомпании. Кроме того, в фокус-лист на 2022г включены акции АФК "Система", "МТС" и "Магнита". Экспертам "Атона" нравится их инвестиционный профиль и планы развития на следующий год, а недавнее снижение стоимости их акций в рамках общей коррекции рынка, по их мнению, представляет привлекательную точку захода в бумаги. Каждая из этих компаний - лидер в своей отрасли, что позволяет диверсифицировать инвестиционный портфель, не ограничиваясь только сырьевыми именами. Эксперты также включили в фокус-лист "Яндекс" и TCS Group, которые остаются самыми быстрорастущими компаниями на российском фондовом рынке с отличным потенциалом роста, в том числе на международных рынках. Также в фокус-лист добавляется "Интер РАО" как самая недооцененная российская акция, которая может показать хороший рост на фоне роста финансовых результатов и возможного ускорения активности в сфере M&A. Среди секторов, которые в следующем году могут оказаться условно менее привлекательными, аналитики "Атона" выделяют горно-металлургическую промышленность, недвижимость и электроэнергетику. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
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