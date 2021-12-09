"Финам" сохраняет рекомендацию "покупать" для акций Сбербанка

"Финам" сохраняет рекомендацию "покупать" для обыкновенных и привилегированных акций Сбербанка, сообщается в комментарии аналитика инвестиционной компании Игоря Додонова.

"По-прежнему позитивно оцениваю среднесрочные перспективы бизнеса Сбербанка, считаю, что с фундаментальной точки зрения банк остается сильным. На мой взгляд, котировки акции эмитента могут показать неплохой отскок при ослаблении геополитических рисков. Сохраняю рекомендацию "покупать" для обыкновенных и привилегированных акций банка. Целевая цена по "обычке" на горизонте 12 месяцев - 435,1 руб., по "префам" - 391,6 руб. за штуку", - указывает эксперт.

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