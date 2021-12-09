Рубль будет торговаться в диапазоне 73,35-74 руб./$1 в четверг - "Альфа-Капитал"

Рубль в четверг, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 73,35-74 руб./$1 и на уровне 83-84 руб./EUR1, говорится в комментарии аналитика "Альфа-Капитала" Дениса Бадьянова.

"Курс российского рубля в среду вырос в парах с иностранными валютами. По итогам торгов курс доллара составил 73,58 руб. (-0,39 руб.), курс евро - 83,43 руб. (-0,04 руб.). Стоимость актуальных фьючерсов на нефть марки Brent к утру четверга растет на 0,83% и составляет $76,45 за баррель. Рубль игнорирует и виртуальный геополитический риск, который сбил с ног фондовый рынок, и резкие перепады настроений в мировой валютной секции", - пишет эксперт.

Бадьянов отмечает, что на открытии торгов в четверг, 9 декабря, российский рубль умеренно укрепляется в парах с мировыми валютами. По его мнению, российская валюта может в течение дня двигаться в диапазоне 73,35-74 руб. в паре с долларом и на уровне 83-84 руб. в паре с европейской валютой.

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