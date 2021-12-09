Идея дня: Alphabet - фаворит среди IT-гигантов - "ВТБ Мои Инвестиции"

"ВТБ Мои Инвестиции" меняют фаворита среди IT-гигантов, переключив внимание с Apple на Alphabet, говорится в комментарии аналитиков инвестиционной платформы.

"Apple Inc. обновила максимум после приостановки действия судебного решения, позволяющего пользователям приложений проводить оплату не через Apple. Мы меняем фаворита среди IT-гигантов. Если ранее на фоне восстановления цепочек поставок и потребительского спроса мы выделяли Apple, то теперь считаем разумным переложиться в Alphabet Inc.", - пишут эксперты.

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