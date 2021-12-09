Рубль проведет торги четверга в диапазоне 73-74,7 руб./$1 - "Алор Брокер"

Пара доллар/рубль проведет торговую сессию в четверг в диапазоне 73-74,7 руб./$1, считает главный аналитик инвестиционной компании "Алор Брокер" Алексей Антонов.

"Динамика рубля говорит о том, что сейчас нет никакой паники и финансового кризиса. В среду российская валюта подорожала к доллару на процент, стабильно отторговались ОФЗ. Но принципиальная картина по паре доллар/рубль не изменилась, диапазон 73-74,7 руб./$1 продолжает оставаться актуальным. Не выйдет из него пара и в четверг", - пишет эксперт в комментарии.

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