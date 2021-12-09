"Финам" сохраняет рекомендацию "покупать" для акций LyondellBasell Industries N.V. с прогнозной ценой на уровне $136,71 на конец 2022 года, сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании.

"Являясь одним из технологических отраслевых лидеров, LyondellBasell реализует стратегию, нацеленную на рост бизнеса, повышение акционерной стоимости и обеспечение доходов акционеров. Компания постоянно расширяет портфель современных полимерных продуктов и решений, наращивает присутствие на ключевых растущих рынках ЮВА за счет покупки активов и создания совместных предприятий. При этом, на наш взгляд, ее акции остаются одними из самых недооцененных бумаг нефтехимического сектора с хорошим потенциалом роста", - указывает эксперт Алексей Калачев.

LyondellBasell Industries NV - международная нефтехимическая компания, один из крупнейших в мире производителей полипропилена и ряда других продуктов, ведущий поставщик полиэтилена и катализаторов, а также разработчик полимерных технологий.