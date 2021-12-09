Бумаги Норникеля в текущий момент достаточно привлекательны для долгосрочных покупок - "Алго Капитал"

Бумаги ГМК "Норильский никель" в текущий момент достаточно привлекательны для покупок на долгосрочную перспективу, говорится в комментарии инвестиционной компании "Алго Капитал".

"Лучше" падающего рынка в среду в отраслевом разрезе выглядели отдельные представители металлургического сектора: ГМК "Норильский Никель", "ММК", "НЛМК" и "Северсталь". По-видимому, участники торгов предпочитают придержать в портфелях бумаги экспортеров металлов. В случае ухудшения внешнеполитического фона и возможного продолжения среднесрочной тенденции к ослаблению курса рубля указанные акции могут оказаться более устойчивыми в сравнении с представителями иных секторов, - пишет старший риск-менеджер инвесткомпании Виталий Манжос. - К слову, бумаги "Норникеля" сейчас находятся на достаточно привлекательном уровне для покупки на долгосрочную перспективу. В них уже сполна отыгран весь негатив, связанный с крупными экологическими претензиями к эмитенту и с подтоплением двух его рудников. В случае относительной разрядки внешнеполитических санкционных рисков они могут стать интересными и на среднесрочную перспективу".

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