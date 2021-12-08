Ключевые события четверга в РФ и мире - "Велес Капитал"

Аналитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события четверга в РФ и мире.

Как отмечается в комментарии эксперта инвесткомпании Елены Кожуховой, 9 декабря в фокусе будет макростатистика:

- индекс потребительских цен и индекс цен производителей Китая в ноябре (04:30 МСК);

- торговый баланс Германии в ноябре (10:00 МСК);

- недельное число обращений за пособиями по безработице в США (16:30 МСК).

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