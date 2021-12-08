Средне- и долгосрочные ОФЗ стоит покупать на падениях рынка - "Ингосстрах-Инвестиции"

Средне- и долгосрочные ОФЗ инвесторам стоит покупать на падениях рынка, отмечается в обзоре "Ингосстрах-Инвестиции".

"Ориентир ЦБ РФ по значению ставки на 2022г в октябре был резко повышен с 6-7% до 7,3-8,3%. При этом инфляционные ожидания ведомства на конец 2022г составляют 4-4,5%, поэтому рыночные оценки предполагают снижение ставки уже в следующем году. Как уточнила Эльвира Набиуллина, ставка вернется в нейтральный диапазон 5-6% после замедления инфляции до таргета в 4%. ЦБР прогнозирует возвращение к нейтральной ДКП с середины 2023г. После прохождения инфляцией пикового значения рыночные ожидания станут стабильно оптимистическими, и доходности среднесрочных и долгосрочных ОФЗ могут начать опускаться в ожидании снижения ключевой ставки, поэтому инвесторам стоит покупать эти облигации на провалах рынка. Доходности долгосрочных ОФЗ могут еще сдвинуться вверх из-за роста доходностей длинных облигаций США", - пишут эксперты.

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