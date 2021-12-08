Тактические идеи недели на рынке акций - "ВТБ Мои Инвестиции"

Инвесторам стоит обратить внимание на акции Broadcom Inc. и "РусАла" на текущей неделе, говорится в аналитическом материале инвестиционной платформы "ВТБ Мои Инвестиции".

Broadcom представит финансовую отчетность в четверг, 9 декабря. Аналитики ожидают сильные результаты на фоне роста спроса со стороны клиентов, ориентированных на облачные технологии. Дополнительный позитивный эффект ожидается от развития бизнеса в сегменте ЦОД.

Заседание совета директоров "РусАла" состоится 14 декабря. "Обсуждение распределения прибыли за 9 мес. акционерам может оказать дополнительную поддержку акциям. Долговая нагрузка компании уже пришла к комфортным значениям - показатель Чистый долг/EBITDA - 2,1х", - указывают эксперты "ВТБ Мои Инвестиции".

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