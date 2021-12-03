BCS Express закрыл торговую идею: покупать бумаги Alibaba с целью $155

BCS Express досрочно закрыл торговую идею "покупать ADR Alibaba Group Holding Ltd." с целевой ценой $155 за штуку" с горизонтом инвестирования до 4 месяцев, открытую 26 ноября 2021г, в связи с достижением уровня стоп-приказа ($110), сообщается в комментарии инвесткомпании.

"Идея в ADR Alibaba закрывается раньше обозначенного срока по цене $110. Сработал стоп-лосс. Убыток составил 16,7% за 8 дней. Долгосрочный взгляд на бумаги остается умеренно позитивным. Однако сейчас на них давят риски со стороны китайских регуляторов и поведение некрупных IT-предприятий из КНР. Инвестиционные идеи по китайским технологичным бумагам могут быть открыты вновь при подходящих рыночных условиях", - отмечают эксперты BCS Express.

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