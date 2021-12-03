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03 декабря 2021 года 18:29
"Велес Капитал" рекомендует продавать акции "Русской Аквакультуры" с целью 455 руб
"Велес Капитал" рекомендует продавать акции "Русской Аквакультуры" с целевой ценой 455 рублей за штуку, отмечается в комментарии инвесткомпании. "3 декабря "Русская Аквакультура" представила свои финансовые результаты за 3К и 9М 2021г, которые оказались сильными и опередили наш прогноз. Компании удалось продемонстрировать более высокую рентабельность, чем мы ожидали, а показатель EBIT на кг за 9М достиг 2,1 евро. Менеджмент ожидает, что и в 4К рентабельность скор. EBITDA окажется вблизи 40% на фоне позитивной динамики рынка. Выручка при этом будет сезонно высокой, что позволит получить высокую скор. EBITDA в абсолюте. Руководство компании полагает, что скор. EBITDA по итогам 2021г преодолеет верхнюю границу прогнозного диапазона и окажется больше 5,4 млрд руб. (наш прогноз 5,23 млрд руб.)", - пишет аналитик Артем Михайлин. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-АКВАКУЛЬТУРА-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
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