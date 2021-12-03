"Велес Капитал" рекомендует продавать акции "Русской Аквакультуры" с целью 455 руб

"Велес Капитал" рекомендует продавать акции "Русской Аквакультуры" с целевой ценой 455 рублей за штуку, отмечается в комментарии инвесткомпании.

"3 декабря "Русская Аквакультура" представила свои финансовые результаты за 3К и 9М 2021г, которые оказались сильными и опередили наш прогноз. Компании удалось продемонстрировать более высокую рентабельность, чем мы ожидали, а показатель EBIT на кг за 9М достиг 2,1 евро. Менеджмент ожидает, что и в 4К рентабельность скор. EBITDA окажется вблизи 40% на фоне позитивной динамики рынка. Выручка при этом будет сезонно высокой, что позволит получить высокую скор. EBITDA в абсолюте. Руководство компании полагает, что скор. EBITDA по итогам 2021г преодолеет верхнюю границу прогнозного диапазона и окажется больше 5,4 млрд руб. (наш прогноз 5,23 млрд руб.)", - пишет аналитик Артем Михайлин.

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