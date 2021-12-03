"Финам" рекомендует держать акции "ПИКа" с целью 1103,2 руб

"Финам" рекомендует держать акции "Группы компаний ПИК" с целевой ценой 1103,2 руб. за штуку на горизонте 12 месяцев, что предполагает потенциал роста 2,6% от текущего уровня, сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании.

"Лидирующие позиции компании на рынке недвижимости России, амбициозные планы по расширению географии присутствия, а также внедрению высокотехнологичных сервисов в бизнес-структуру позволят компании в среднесрочной перспективе сохранять преимущество перед остальными публичными застройщиками. Тем не менее, мы полагаем, что потенциал роста акций "ПИК" в среднесрочной перспективе ограничен. Главный фактор роста - это масштабное расширение географии присутствия и диджитализация бизнеса", - пишет аналитик Наталия Пырьева.

Эксперт отмечает и ряд других позитивных факторов:

- Стратегия компании до 2024г сфокусирована на увеличении доли выручки в области девелопмента на локации вне Московского региона. Планируется также экспансия за пределы России, в том числе на рынки Филиппин и Индии.

- Стратегическим приоритетом является развитие в сегменте PropTech (digital-проекты на рынке недвижимости).

- Стабильно высокие операционные показатели.

- Рост финансовых показателей в 1П2021.

- Обновленная дивидендная политика.

Ключевыми рисками аналитик "Финама" видит риск увеличения ипотечных ставок, снижение потребительского спроса, сокращение доходов населения, изменения в законодательстве.

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