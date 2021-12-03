"Финам" открыл торговую идею: покупать акции ВТБ с целью 0,056 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции банка ВТБ с целью 0,056 руб. за штуку" с горизонтом инвестирования 4-8 недель. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 14%, стоп-приказ: 0,047 руб., говорится в комментарии инвестиционной компании.

Эксперты отмечают, что ВТБ демонстрирует восстановление финансовых показателей и имеет дальнейшую перспективу роста. Многократное повышение ключевой ставки Банком России еще не полностью заложено в котировках, что дает дополнительный стимул для роста акций. На сегодняшний день ценные бумаги ВТБ оцениваются по основным мультипликаторам почти в два раза дешевле, чем акции Сбербанка.

"С технической точки зрения, после сильного снижения бумага демонстрирует разворотные сигналы. Открывать позиции рекомендуем от текущего уровня с целью 0,056 рублей. При покупке на 10% от объема портфеля и выставлении стоп-заявки на уровне 0,047 рублей риск на портфель составит 0,42%. Соотношение прибыль/риск составляет 3,3", - указывают аналитики "Финама".

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