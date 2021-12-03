.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / Следующий год будет достаточно благоприятным для банковского сектора РФ - "Финам"
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
03 декабря 2021 года 15:03
Следующий год будет достаточно благоприятным для банковского сектора РФ - "Финам"
Аналитики "Финама" полагают, что 2022г окажется достаточно благоприятным для банковского сектора РФ и рекомендуют покупать акции Сбербанка и ВТБ, отмечается в материале инвесткомпании. "Следующий год, по нашему прогнозу, также окажется достаточно благоприятным для банковского сектора РФ на фоне продолжающегося восстановления экономики страны (по оценке МВФ, ВВП России в 2022г увеличится на 2,9% после роста на 4,7% в текущем году). Хотя повторения рекордных показателей текущего года мы, вероятно, все же не увидим. По нашим предварительным оценкам, темпы роста ипотечного кредитования в РФ в 2022г замедлятся до 15-17% с ожидаемых 25-26% в 2021г, необеспеченного потребительского кредитования -до 12-14% с 21-22%. Это будет обусловлено, на наш взгляд, прежде всего "естественными" факторами - ростом стоимости кредитов и постепенным исчерпанием базы платежеспособных заемщиков на фоне увеличения закредитованности населения: показатель долговой нагрузки россиян по всем видам кредитов и займов, по данным ЦБ, на 1 июля составил 10,24% и стал рекордным за все время наблюдений", - прогнозируют эксперты. Помимо этого, свою роль должно сыграть и наделение ЦБ РФ правом вводить прямые количественные ограничения на выдачу банками и микрофинансовыми организациями некоторых видов кредитов, полагают в "Финаме". Применять новый инструмент регулятор планирует со II полугодия 2022г. Что касается корпоративного кредитования, то темпы роста здесь, по оценке аналитиков инвесткомпании, составят, вероятно, 9-11% и будут близки к темпам роста в нынешнем году. Эксперты советуют инвесторам рассмотреть акции Сбербанка и ВТБ. "Отчетность Сбера по МСФО за III квартал 2021г была сильной, - напоминают стратеги "Финама". - Банк продемонстрировал хорошую динамику процентных и комиссионных доходов и нарастил чистую прибыль на 28% (г/г) до 348 млрд руб. при весьма высоком показателе ROE на уровне 26,8%. Мы ожидаем, что благодаря устойчивому финансовому положению и высокой эффективности бизнеса банк больше других выиграет от экономического восстановления страны после кризиса. Преимуществом Сбера выступает прозрачная дивидендная политика, предусматривающая дивидендные выплаты в размере 50% прибыли. Дивидендная доходность акций Сбера является одной из самых высоких среди мировых кредиторов. Наша оценка справедливой стоимости обыкновенных акций банка составляет 435,1 руб., привилегированных - 391,6 руб. Потенциал роста по обыкновенным акциям равен 32,3%, по привилегированным - 31,2%. Рекомендации по акциям обоих типов акций - "покупать". По мнению экспертов, отчетность ВТБ за III квартал 2021г была сильной: банк продемонстрировал рост прибыли в годовом выражении в 5 раз до 87 млрд руб. благодаря неплохим результатам по основным направлениям деятельности, а также существенному снижению расходов на кредитный риск. При этом рентабельность капитала в годовом выражении взлетела с 4% до 16,9%. Руководство ВТБ повысило прогнозы по ряду показателей на весь текущий год и подтвердило намерение выплачивать в виде дивидендов 50% чистой прибыли. "По нашим оценкам, размер дивиденда по обыкновенным акциям банка по итогам 2021г составит 0,0063 руб., а дивидендная доходность может превысить 10%. Отметим также, что ВТБ остается заметно недооцененным по мультипликаторам по сравнению с банками России и развивающихся рынков, и позитивные фундаментальные драйверы для его дальнейшей переоценки, на наш взгляд, сохраняются. Мы рекомендуем "покупать" обыкновенные акции ВТБ с целевой ценой 0,0601 руб., что соответствует потенциалу роста на 24,4%", - указывают аналитики "Финама". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
.
Ключевые слова: РОССИЯ-БАНКИ-АНАЛИТИКА
.
03 декабря 2021 года 18:54
BCS Express досрочно закрыл торговую идею "покупать ADR Alibaba Group Holding Ltd." с целевой ценой $155 за штуку" с горизонтом инвестирования до 4 месяцев, открытую 26 ноября 2021г, в связи с достижением уровня стоп-приказа ($110), сообщается в комментарии инвесткомпании. "Идея в ADR Alibaba... читать дальше
.03 декабря 2021 года 18:29
"Велес Капитал" рекомендует продавать акции "Русской Аквакультуры" с целевой ценой 455 рублей за штуку, отмечается в комментарии инвесткомпании. "3 декабря "Русская Аквакультура" представила свои финансовые результаты за 3К и 9М 2021г, которые оказались сильными и опередили наш прогноз. Компании... читать дальше
.03 декабря 2021 года 17:47
"Финам" рекомендует держать акции "Группы компаний ПИК" с целевой ценой 1103,2 руб. за штуку на горизонте 12 месяцев, что предполагает потенциал роста 2,6% от текущего уровня, сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании. "Лидирующие позиции компании на рынке недвижимости России,... читать дальше
.03 декабря 2021 года 17:11
"Финам" повысил рекомендацию для акций Medtronic PLC с "держать" до "покупать", сохранив целевую цену $133,06 за штуку на июнь 2022г, что предполагает потенциал роста 24% , говорится в комментарии инвесткомпкании. "Акции Medtronic после локальной просадки стали еще более недооцененными по... читать дальше
.03 декабря 2021 года 16:20
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции банка ВТБ с целью 0,056 руб. за штуку" с горизонтом инвестирования 4-8 недель. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 14%, стоп-приказ: 0,047 руб., говорится в комментарии инвестиционной компании. Эксперты отмечают, что ВТБ... читать дальше
.03 декабря 2021 года 15:55
"Инвестиционный банк Синара" позитивно оценивает долгосрочные перспективы котировок акций Boeing Co., сообщается в обзоре. Аналитики банка отмечают, что Китай выпустил директиву, в соответствии с которой Boeing сможет вновь осуществлять в страну поставки самолета 737 Max после его технической... читать дальше
.03 декабря 2021 года 15:30
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Coca-Cola Co. с целевой ценой $56,8 за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: 53,02$, потенциальная доходность: 7,13%, стоп-приказ: $51,79, говорится в комментарии инвестиционной компании. Эксперты надеются, что всё разгоняющаяся... читать дальше
.03 декабря 2021 года 14:40
Вероятно движение курса рубля к уровню 80 руб./$1 к концу 2022г, полагают эксперты Альфа-банка. "Если на пороге 2021г основное внимание было сильно сфокусировано на теме восстановления экономики, повестку 2022г полностью формируют опасения, связанные с финансовыми рисками. В центре экономической... читать дальше
.03 декабря 2021 года 14:17
Индекс S&P 500 проведет предстоящую сессию в пятницу, скорее всего, в диапазоне 4560-4610 пунктов, полагают аналитики инвестиционной компании "Фридом Финанс". "Индекс широкого рынка в четверг восстанавливался после двухдневного снижения, поднявшись выше 50-дневной скользящей средней. Индикатор... читать дальше
.03 декабря 2021 года 13:54
Котировки коксующегося угля в краткосрочной перспективе останутся, скорее всего, на текущем уровне, при этом сбои поставок угля из Канады из-за закрытия порта в Ванкувере, а также проблемы с экспортом угля из Австралии из-за дождей будут поддерживать цены в первом квартале 2022 года, полагает... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.