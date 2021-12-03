Вероятно ослабление рубля до 80 руб./$1 к концу 2022г - Альфа-банк

Вероятно движение курса рубля к уровню 80 руб./$1 к концу 2022г, полагают эксперты Альфа-банка.

"Если на пороге 2021г основное внимание было сильно сфокусировано на теме восстановления экономики, повестку 2022г полностью формируют опасения, связанные с финансовыми рисками. В центре экономической повестки остается инфляция, и, учитывая высокую точку входа в 2022г, мы повышаем прогноз по инфляции на 2022г до 6,0% - ожидания негативной конъюнктуры на формирующихся рынках (мы ждем движения курса рубля до 80 руб./$1 к концу 2022г), дополнительные индексации социальных расходов и ограниченное предложение трудовых ресурсов формируют инфляционные риски. Мы также считаем, что цикл повышения ставки не закончится в этом году, а вопрос о том, на каком уровне ЦБ остановится, остается открытым. В таких условиях мы ждем роста ВВП на 1,5% в будущем году, но вопросы экономического роста будут оттеснены на второй план из-за беспокойств по поводу финансовых и геополитических рисков", - прогнозируют аналитики банка.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.