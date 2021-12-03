Индекс S&P 500 проведет торги пятницы, скорее всего, в диапазоне 4560-4610п - "Фридом Финанс"

Индекс S&P 500 проведет предстоящую сессию в пятницу, скорее всего, в диапазоне 4560-4610 пунктов, полагают аналитики инвестиционной компании "Фридом Финанс".

"Индекс широкого рынка в четверг восстанавливался после двухдневного снижения, поднявшись выше 50-дневной скользящей средней. Индикатор MACD говорит об ослаблении "медвежьих" настроений, а индикатор RSI находится в нейтральной зоне, приближаясь к 50", - пишут эксперты.

Они отмечают также, что мировые площадки в пятницу демонстрируют преимущественно положительную динамику. Несмотря на первоначальную негативную реакцию на новость о появлении штамма "омикрон" в США, в четверг оптимистичных комментариев относительно нового варианта вируса становилось все больше, что положительно сказалось на рынках. В частности, представители Pfizer и BioNTech не ожидают значительного падения эффективности существующих вакцин, что позволит защищать людей от тяжелого течения болезни. А главный врач Австралии отметил, что пока нет доказательств того, что новый вариант коронавируса более смертоносен, чем другие штаммы. Рынки будут ждать дополнительную информацию о вирусе от ВОЗ в ближайшие дни.

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