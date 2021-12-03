Котировки нефти могут подняться к уровню $73/барр. - ПСБ

Котировки нефти марки Brent в рамках коррекции могут подняться к уровню $73 за баррель, считает начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Евгений Локтюхов.

"Рынок нефти по-прежнему выглядит уязвимым к новым волнам ухудшения новостного фона, но локально мы видим определенный потенциал отскока котировок: цена нефти марки Brent может, снимая перепроданность, попытаться вернуться выше 200-дневной средней ($72,9 за баррель) В центре внимания инвесторов в пятницу находится блок статистики по США", - отмечает эксперт.

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