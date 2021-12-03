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03 декабря 2021 года 13:12
Инвесторам стоит обратить внимание на бонды "Газпром капитала" серии БО-05 - "ВТБ Мои Инвестиции"
Инвесторам стоит обратить внимание на облигации "Газпром капитала" серии БО-05 с офертой через 2 года, отметили в аудиоподкасте аналитики инвестиционной платформы "ВТБ Мои Инвестиции". Эксперты указали на следующие позитивные моменты: - "Газпром" показал сильные результаты за 3К21 на фоне высоких цен на газ. Энергокризис в мире далек от разрешения, поэтому эмитент и дальше будет бенефициаром роста цен на энергоресурсы и высокого спроса в зимний сезон. - Бумаги торгуются с доходностью 9,54%, что дает премию к ОФЗ на уровне 0,8%. Текущие уровни доходности облигаций - хорошая альтернатива депозитным ставкам. Доходности на депозитном рынке с опозданием реагируют на повышение ключевой ставки, тогда как рынок облигаций оперативнее отыгрывает ожидания. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-ГАЗПРОМ/КАПИТАЛ-ОБЛИГАЦИИ
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03 декабря 2021 года 13:54
Котировки коксующегося угля в краткосрочной перспективе останутся, скорее всего, на текущем уровне, при этом сбои поставок угля из Канады из-за закрытия порта в Ванкувере, а также проблемы с экспортом угля из Австралии из-за дождей будут поддерживать цены в первом квартале 2022 года, полагает... читать дальше
.03 декабря 2021 года 13:28
Котировки нефти марки Brent в рамках коррекции могут подняться к уровню $73 за баррель, считает начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Евгений Локтюхов. "Рынок нефти по-прежнему выглядит уязвимым к новым волнам ухудшения новостного фона, но локально мы видим... читать дальше
.03 декабря 2021 года 12:44
BCS Express рекомендует обратить внимание на акции "Магнитогорского металлургического комбината" (ММК), Сбербанка и "АЛРОСА" на следующей неделе, говорится в аналитическом материале инвесткомпании "ММК" на следующей неделе проведет "День инвестора", на котором может поделиться долгосрочными... читать дальше
.03 декабря 2021 года 12:20
Вероятна высокая волатильность цен на нефть марки Brent в ближайшее время, считают аналитики банка "Санкт-Петербург". "Дальнейшая динамика котировок нефти продолжит определяться эпидемиологической ситуацией. Если опасения нового штамма коронавируса все же окажутся чрезмерными, то нефтяные... читать дальше
.03 декабря 2021 года 11:51
Аналитики BCS Express умеренно позитивно оценивают долгосрочные перспективы цены акций Marvell Technology, но для покупок стоит дождаться коррекции перепроданности, говорится в комментарии инвестиционной компании. "Компания Marvell обладает потенциалом развития за счет технологий 5G и роста... читать дальше
.03 декабря 2021 года 11:34
Аналитики Промсвязьбанка (ПСБ) рекомендуют покупать акции "Новороссийского морского торгового порта" с прогнозной ценой на уровне 9,1 рубля за штуку, сообщается в оборе. Выручка "НМТП" за 9 месяцев 2021 года увеличилась на 9,3% г/г (до $526,1 млн), показатель EBITDA вырос на 10,8% г/г (до $363... читать дальше
.03 декабря 2021 года 11:15
Вероятны волатильные торги нефти марки Brent чуть выше $70 за баррель в ближайшие сессии, говорится в комментарии инвестиционной компании "Алор Брокер". "Интрига относительно решения ОПЕК+ была до последнего момента. Были вполне логичные ожидания, что в условиях назревающего профицита нефти... читать дальше
.03 декабря 2021 года 10:55
Цены ОФЗ могут остаться вблизи достигнутых уровней в течение торговой сессии в пятницу, считает главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Монастыршин. "Ждем в пятницу сохранения цен ОФЗ около достигнутых уровней. Ключевыми событиями для рынка ОФЗ в ближайшее время будут заседание Банка России... читать дальше
.03 декабря 2021 года 10:40
Котировки нефти марки Brent могут подняться до уровня $72 за баррель на торгах в пятницу с учётом ожидаемого благоприятного для экономики США отчёта по занятости за месяц, говорится в аналитическом материале Sber CIB. Торги на рынке ОФЗ в пятницу, скорее всего, будут малоактивны, полагают эксперты... читать дальше
.03 декабря 2021 года 10:23
Аналитики Sber CIB обращают внимание на ключевые события пятницы в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе будут макростатистика и рейтинги России: - В США выйдет отчёт по занятости вне сельского хозяйства; - В России будут опубликованы данные по обороту розничной торговли и... читать дальше
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