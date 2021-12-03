Инвесторам стоит обратить внимание на бонды "Газпром капитала" серии БО-05 - "ВТБ Мои Инвестиции"

Инвесторам стоит обратить внимание на облигации "Газпром капитала" серии БО-05 с офертой через 2 года, отметили в аудиоподкасте аналитики инвестиционной платформы "ВТБ Мои Инвестиции".

Эксперты указали на следующие позитивные моменты:

- "Газпром" показал сильные результаты за 3К21 на фоне высоких цен на газ. Энергокризис в мире далек от разрешения, поэтому эмитент и дальше будет бенефициаром роста цен на энергоресурсы и высокого спроса в зимний сезон.

- Бумаги торгуются с доходностью 9,54%, что дает премию к ОФЗ на уровне 0,8%. Текущие уровни доходности облигаций - хорошая альтернатива депозитным ставкам. Доходности на депозитном рынке с опозданием реагируют на повышение ключевой ставки, тогда как рынок облигаций оперативнее отыгрывает ожидания.

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