Акции Marvell могут быть интересны для покупок после коррекции вниз - BCS Express

Аналитики BCS Express умеренно позитивно оценивают долгосрочные перспективы цены акций Marvell Technology, но для покупок стоит дождаться коррекции перепроданности, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"Компания Marvell обладает потенциалом развития за счет технологий 5G и роста центров обработки данных. На фоне этого долгосрочная перспектива бумаг выглядит умеренно позитивно, особенно в вопросе выхода на прибыльность бизнеса. Однако прямо сейчас акции выглядят дорого с технической стороны - в моменте нет подходящих точек для входа. Стоит дождаться коррекции для принятия инвестиционного решения", - пишет эксперт Павел Гаврилов.

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