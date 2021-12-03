ПСБ рекомендует покупать акции НМТП с прогнозной ценой 9,1 руб

Аналитики Промсвязьбанка (ПСБ) рекомендуют покупать акции "Новороссийского морского торгового порта" с прогнозной ценой на уровне 9,1 рубля за штуку, сообщается в оборе.

Выручка "НМТП" за 9 месяцев 2021 года увеличилась на 9,3% г/г (до $526,1 млн), показатель EBITDA вырос на 10,8% г/г (до $363 млн), чистая прибыль - в 3,97 раза г/г (до $233,9 млн). Улучшения финансовых показателей удалось достичь благодаря росту объемов перевалки сухих грузов и нефтепродуктов. Сохраняем положительный взгляд на компанию. Рекомендуем покупать акции эмитента, целевая цена - 9,1 рубля за штуку", - отмечают эксперты ПСБ.

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