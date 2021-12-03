Цены ОФЗ могут остаться вблизи текущих уровней в пятницу - ПСБ

Цены ОФЗ могут остаться вблизи достигнутых уровней в течение торговой сессии в пятницу, считает главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Монастыршин.

"Ждем в пятницу сохранения цен ОФЗ около достигнутых уровней. Ключевыми событиями для рынка ОФЗ в ближайшее время будут заседание Банка России по ставке 17 декабря, встреча президентов США - России, которая может снизить геополитическую премию в рублевых облигациях. Опасения негативного влияния штамма COVID-19 "омикрон" на деловую активность и рынки ослабли, инвесторы ждут актуализации информации по нему. В фокусе внимания будет статистика из США: данные по рынку труда, заказы на товары длительного пользования. Хорошая статистика может усилить ожидания повышения ставки ФРС в 2022 году, что умеренно негативно для локальных облигаций развивающихся стран", - отмечает эксперт банка.

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