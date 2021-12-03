Котировки нефти могут вырасти до $72/барр. на торгах в пятницу - Sber CIB

Котировки нефти марки Brent могут подняться до уровня $72 за баррель на торгах в пятницу с учётом ожидаемого благоприятного для экономики США отчёта по занятости за месяц, говорится в аналитическом материале Sber CIB.

Торги на рынке ОФЗ в пятницу, скорее всего, будут малоактивны, полагают эксперты инвестбанка. Накануне глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина сообщила, что Банк России не отказывается от прогноза по снижению ставок в 2023 году. По мнению аналитиков Sber CIB, эти комментарии уменьшают вероятность дальнейшего роста доходностей длинных выпусков ОФЗ в ближайшие дни.

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